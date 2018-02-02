Подросток из Краснодара прослушал трек Gucci Gang 101 раз подряд

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В честь Дня сурка сервис «Яндекс.Музыка» обнародовал результаты исследования на тему того, какие песни российские пользователи воспроизводят непрерывно чаще всего. Рекордсменом среди несовершеннолетней аудитории стал подросток из Краснодара, который слушал песню рэпера Lil Pump Gucci Gang 101 раз.

В компании пояснили, что учитывали лишь непрерывные воспроизведения одного и того же трека. Школьник из кубанской столицы стал рекордсменом в сегменте до 18 лет. Личность подростка не раскрывается. В то же время среди взрослой аудитории лидирует неизвестный меломан из Екатеринбурга. Песня «В лесу родилась ёлочка» у него прокручивалась 253 раза.

Ранее мы писали, что запрещённые в Украине ресурсы «Яндекс» и «ВКонтакте» включили в пятёрку наиболее востребованных сервисов в стране. Пользователи, несмотря на блокировку сайтов, продолжают активно их использовать.