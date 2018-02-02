Житель Пензы обнаружил в сети сообщество с голыми земляками

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Житель Пензы нашёл в социальной сети «Вконтакте» сообщество с открытым доступом, в котором публиковались снимки голых горожан. Мужчина забил по этому поводу тревогу, поскольку считает существование подобным групп опасными для общества.

В частности, пензенец заметил, что вступить в неё может даже ребёнок. Каждая вторая фотография, которая размещается на стене сообщества, представляет собой изображение обнажённых девушек, участниц группы. При этом на неё уже подписаны порядка 10 тысяч пользователей. В региональном управлении Роскомнадзора призвали граждан с активной позицией незамедлительно обращаться к ним по каждому такому случаю с указанием источника. По итогам рассмотрения обращения будет принято соответствующее решение о блокировке контента.

Ранее мы писали, что в Ноябрьске школьник опубликовал интимные фото подруги в сети. Девушка написала заявление в полицию.