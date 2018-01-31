VistaNews.ru


В сети нашли рекламу, перед которой никто не устоит

Вчера, 19:40

Пользователи сайта Reddit обсуждают рекламу, перед которой никто не устоит. Объявления от chatmost оригинальным способом заманивает людей.

Задумка дизайнеров рекламы заключается в том, что они нарисовали пылинки на основной картинке. Таким образом, когда вы держите смартфон в руках и появляется эта реклама, вам хочется смахнуть несуществующие пылинки.

Если пользователь убирает "пыль", то тут же нажимает на баннер. Специалисты утверждают, что даже при мгновенном закрытии всплывающей рекламной ссылки, просмотр, вероятно, будет засчитан.

Напомним, недавно похожий трюк провернул китайский продавец спортивной обуви. Вместо "пыли" на основной картинке лежал вполне реалистичны волос. Многих пользователей возмутил такой нечестный способ рекламы, и аккаунт продавца в Instagram заблокировали.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.