В сети нашли рекламу, перед которой никто не устоит

Вчера, 19:40

Пользователи сайта Reddit обсуждают рекламу, перед которой никто не устоит. Объявления от chatmost оригинальным способом заманивает людей.

Задумка дизайнеров рекламы заключается в том, что они нарисовали пылинки на основной картинке. Таким образом, когда вы держите смартфон в руках и появляется эта реклама, вам хочется смахнуть несуществующие пылинки.

Если пользователь убирает "пыль", то тут же нажимает на баннер. Специалисты утверждают, что даже при мгновенном закрытии всплывающей рекламной ссылки, просмотр, вероятно, будет засчитан.

Напомним, недавно похожий трюк провернул китайский продавец спортивной обуви. Вместо "пыли" на основной картинке лежал вполне реалистичны волос. Многих пользователей возмутил такой нечестный способ рекламы, и аккаунт продавца в Instagram заблокировали.