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Telegram хочет сгруппировать каналы в новостную ленту

Сегодня, 15:15

Команда популярного мессенджера Telegram планирует внедрить в функционал сервиса возможность формировать новостную ленту из сообщений, публикуемых каналами, на которые подписан пользователь. Бета-версия обновления для macOS уже появилась в свободном доступе.

Стоит отметить, что в ленте пользователя не будут показаны все без исключения записи. Список каждый будет формировать индивидуально и помещать во вкладку «Лента» наиболее интересные каналы. Это позволит отсортировать подписки и не смешивать их с уведомлениями от прочих пользователей. Дата выпуска обновления для платформ Android и iOS пока не сообщается.

Ранее мы писали, что в Telegram появились стикеры от Эрмитажа. Эмоциональные картинки по мотивам известных произведений искусства разработали сотрудники музея.


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