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В Instagram появится возможность отложенных публикаций

Сегодня, 13:28

Опция, позволяющая заранее планировать размещение в Instagram фотографий с указанием времени их публикации, должна появиться в фотосервисе в ближайшее время. Новый функционал ориентирован в первую очередь на бизнес сегмент сети.

После установки обновления, представители компаний, занимающиеся ведением их аккаунтов в Instagram, смогут устанавливать время публикации той или иной фотографии. Ранее подобные опции в соцсети отсутствовали, а отложенное размещение постов достигалось путём использования сторонних сервисов.

Ранее мы писали , что Instagram анонсировал появление опции совершения видеозвонков. Долгожданная функция находится на этапе тестирования и может быть внедрена уже в ближайшее время.


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