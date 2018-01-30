Число пользователей сети интернет в мире достигло 4 миллиарда человек

Вчера, 19:00

Количество пользователей сети интернет в мире достигло рекордной отметки в 4 миллиарда человек. Число тех, кто пользуется мобильой связью выросло на четыре процента и составляет более 5 миллиардов человек.

В прошлом году больше 200 миллионов человек приобрели себе первый девайс. В результате этого две трети всего населения начали пользоваться телефонами. Внедрение мобильных аппаратов составляет 68%, интернета 53%. Отмечается, самое большое количество новых пользователей зафиксировано в Африке. Из общего количества населения Земли, 3,1 миллиард заходят на страницы соцсетей ежедневно. Примечательно, половина всего трафика интернета приходится на смартфоны. Объёмы переданной информации посредством ноутбуков и компьютеров упал на три процента.