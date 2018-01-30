Microsoft презентовала браузер Edge для Android и iOS

Сегодня, 16:51

Американская корпорация Microsoft официально презентовала новый браузер Edge, предназначенный для функционирующих на операционных системах Android и iOS устройств. Специалисты спрогнозировали провал интернет-проводника на мировом рынке.

Пользователи девайсов, функционирующих на базе ОС Android и iOS, уже могут протестировать новый браузер Edge. Также Microsoft порадовала владельцев РС на Windows 10, которые могут сменить бета-режим интернет-проводника на полноценный. Несмотря на все старания американского техногиганта, эксперты предрекают Edge провал на мировом рынке. Пользователи не привыкли доверять продуктам от Microsoft, предпочитая скачивать интернет-проводники Safari или Google Chrome.

В настоящее время установить новый браузер от Microsoft могут лишь жители большинства англоязычных стран. Появится ли русскоязычная версия Edge, пока что неизвестно.