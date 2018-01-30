Сегодня, 16:03

В Google появилась функция подсказок в «Определении». Теперь пользователям будет легче употреблять правильные слова.

Благодаря новому обновлению в Google в определениях появились подсказки, которые помогут людям не путать слова при написании или поиске. Нова функция стала доступной для англоязычных пользователей. У них под определением теперь содержится специальная строка, в которой автоматически будут подбираться созвучнее и похожие при написании слова, что было введено для помощи в тех ситуациях, когда пользователь допустил ошибку при введении слов.

В качестве примера, при написании слова affect, в строке появится слово effect, а при введении в поиск фразы there Google автоматически будут предложены варианты their и they’re. Благодаря обновлению, теперь возможно проверить правильность написанного слова и при обнаружении ошибки исправить ее при помощи всего одного клика.