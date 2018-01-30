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Instagram начнет поддерживать видеозвонки

Сегодня, 15:54

В скором времени популярное приложение Instagram начнет поддерживать видеозвонки.

Новая функция в фотоприложении Instagram сделает его еще более похожим на известные мессенджеры WhatsApp или Skype. Согласно информации, размещенной на профильном сайте, разработчики уже начали тестировать видеозвонки между несколькими пользователями. Также был обнаружен намек на еще одну новую функцию в приложении.

Вскоре будет добавлено новое дополнение - при открытии блока с сообщениями и при выборе одного из пользователей, в правом верхнем углу можно будет заметить иконку камеры. Специалисты, изучившие прошивку Instagram, утверждают, что пока данная иконка все еще не активна, однако в ближайшем будущем пользователи получат возможность разговаривать друг с другом с видео. Дата начала функционирования данной функции пока держится в секрете.


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