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Tkeycoin набирает команду разработчиков по методу Алана Тюринга

Сегодня, 15:13

В ночь с 28 по 29 числа уходящего месяца создатели Tkeycoin приступили к набору сотрудников в специальную группу разработчиков.

 
Для этого они решили использовать необычный метод. Так, в официальных сообществах Tkeycoin в социальных сетях Twitter, vkontakte и Telegram было размещено сообщение с картинкой. Авторы предлагают пользователям с высоким интеллектом разгадать скрытую в картинке загадку, после чего им предоставят возможность присоединиться к команде разработчиков новой блокчейн-технологии (https://vk.com/wall-159873992_162).

Напомним, что ранее Tkeycoin демонстрировал перспективные финансовые показатели.

В настоящее время остается только гадать — прибегли ли создатели Tkeycoin к такому виду пиара, или же они являются тайным сообществом. Дело в том, что подобного рода методы аналогичны вербовке в тайные сообщества или же спецслужбы. К примеру, в двадцатом веке Алан Тюринг использовал опубликованный в газете кроссворд для набора людей, которые потом разгадали феномен немецкой машины «Enigma». Создатели Tkeycoin комментировать ситуацию в СМИ отказываются. Остается только догадываться, как будут развиваться события в дальнейшем.


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