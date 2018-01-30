Том Круз выполнил миссию и завел Instagram спустя годы

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Поклонники Тома Круза оценили его преданность фанатам. Звездный актер выполнил миссию и завел Instagram спустя годы. К просмотру доступны 4 фото. У Круза уже 700 тыс. подписчиков, однако он не следить пока не за ким.

Фанаты отметили новые фотоснимки шестой части фильма «Миссия невыполнима». Увидеть эксклюзивные кадры стало реальным после официального присоединения Тома Круза к числу звезд с действующими аккаунтами в сети Instagram. Актеру уже 55лет, и он наотрез отказывался становиться пользователем социальных сетей. Зарегистрировавшись пару дней тому назад, голливудский красавчик получил более 700 тыс. подписчиков и не меньше отметок «Нравится». Теперь фанатки ожидают пополнения в ленте новостей со своим кумиром.