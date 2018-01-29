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СМИ обвинили компанию Intel в сокрытии уязвимости

Вчера, 23:42

На компанию Intel посыпались обвинения СМИ из-за сокрытия данных об уязвимости процессоров Meltdown и Spectre.

Intel на несколько недель раньше уведомила поставщиков в Китае об уязвимости своих процессоров, а только потом — правительство США. Официальный представитель компании Intel отрицает подобные обвинения, аргументируя это тем, что сообщить о проблеме одновременно всем заинтересованным сторонам было невозможно из-за утечки информации. Новость об уязвимости процессоров Meltdown и Spectre появилась за неделю до запланированного объявления.

В то же время журналист Зак Уиттакер прокомментировал заявление компании, назвав их слова "чушью". В США беспокоятся о том, что китайские спецслужбы могли воспользоваться неполадками в своих целях.


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