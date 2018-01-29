Mylistory покорит пользователей во всем мире новыми функциями

Вчера, 21:14

Социальная сеть Mylistory покорит пользователей в будущем новыми функциями. По словам разработчиков, это будет совокупность всех пожеланий клиентов, соединена идентичными признаками.

Разработчики Mylistory снадбили ресурс уникальными возможностями. Среди новинок можно назвать способность изменения размеров изображений, наличие прямой трансляции онлайн, сохранение и удаление аккаунтов, которые были созданы ранее пользователем. Программисты в настоящее время работают над новыми возможностями социальной сети Mylistory.

Ведь от этого зависит количество зарегистрированных пользователей. В будущем приложению подарят возможность сохранять переписку и видеофайлы, а также много новых возможностей, который ранее были недоступны. Эта социальная сеть станет альтернативой уже известных Instagram и Facebook, а также VK и Одноклассники. Среди зарегистрированных клиентов ресурса уже есть даже Рамзан Кадыров.