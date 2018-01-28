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Юрий Дудь поддержал танцы раздетых новосибирцев при -29С

Вчера, 22:15

Юрий Дудь, видеоблогер и спортивный журналист, поддержал танцы раздетых новосибирцев при морозе -29 градусов. Свое мнение он выразил на личной странице в социальной сети Instagram.

Трое брейк-дансеров из Новосибирска, которые представляют команду GOB Crew, 27 января опубликовали в Сети ролик. На нем молодые люди танцуют без верхней одежды на площади Ленина. Парни показали публике высший класс. На ролик обратил внимание известный видеоблогер Юрий Дудь, который на своей странице оставил видео новосибирских танцоров, подкрепив весьма острыми хэштегами. Номер танцоров он назвал лаконично - «Минус 29». Подписчики спортивного журналиста поддержали отношение Дудя в своих комментариях.

Это не первый раз, когда блогер обостряет внимание публики на событиях в Новосибирске. К примеру, в начале 2018 года он был растроган роликом, где запечатлели прощание со знаменитым табло «Сибири».


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