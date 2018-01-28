Видео о самолёте Путина Ил-96 вызвало у иностранцев восхищение

Сегодня, 13:52

Недавно в Сеть попал видеоролик, на котором запечатлён самолёт Путина Ил-96. Его выложили на видеохостинг YouTube. Примечательно, что ролик набрал множество удивлённых и восхищённых комментариев от граждан разных стран.

Речь идёт о лайнере Ил-96-300ПУ(М), который имеет бортовой номер R96916 и работает на улучшенных двигателях ПС-90А. Это небесное судно более известно, как самолёт президента РФ Путина. На нём глава государства летает в другие страны с визитами.

На YouTube видеоролик назывался, как «Российский Ил-96! Летающая крепость! Самолёт Путина!». Граждане других стран, просмотревшие его, оставили много комментариев с удивлёнными словами. Одному из людей даже показалось, что внутри самолёт похож на настоящий «дворец» или же на роскошные апартаменты. Граждане РФ в свою очередь заявляли, что такой лайнер является идеальным для Путина. Один из комментаторов отметил, что глава государства соблюдает правила этикета. В частности, речь идёт о моменте видео, где Путин пропускает стюардессу впереди себя.