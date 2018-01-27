"ВКонтакте" создали группу для омичей, которым не с кем выпить

Вчера, 23:45

В социальной сети "ВКонтакте" создали сообщество для омичей, которым не с кем выпить. Паблик создал один из жителей города Омска и неоднозначно назвал его "С кем выпить в Омске".

В описании группы говорится, что это понадобится на случай, если хочется найти компаньона для распития горячительных напитков, когда все друзья заняты или на работе. Желающие выпить обязаны прикрепить фото к посту, и они должны быть совершеннолетними.

"По-моему, в Санкт-Петербурге уже есть подобный паблик, вот я и подумал создать нечто подобное и для Омска. Я не знаю, будет ли вообще успешным данное сообщество, это уже напрямую зависит от количества участников. Тем не менее было бы неплохо, так как, возможно, многим этого не хватало",- заявил автор группы.

Невзирая на малое количество подписчиков в несколько сотен, уже есть подражатели, которые сделали аналогичные страницы.