Сегодня, 15:28

Дмитрий Медведев дал старт разработке связи в формате 5G. Такое задание получили технологи.

В России появилась острая необходимость в создании и запуске мобильной связи пятого поколения, такое заявление сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время одного из выступлений. Глава правительства уверен, что пришло время, чтобы задуматься над созданием частотных диапазонов для сетей такого рода. Запуск сетей пятого поколения считается очень сложным и дорогостоящим проектом. Несмотря на это, Россия просто обязана воплотить данный проект, который является важным для инфраструктуры страны.

Также глава правительства отметил, что международные стандарты и полосы радиочастот будут утверждены уже в следующем году. Основной задачей на сегодня Медведев видит создание четкого алгоритма воплощения такого масштабного проекта.

Во всех высокоразвитых странах мира работа над проектами подобного рода уже начата. В ней принимают участие поставщики специального оборудования и операторы связи.