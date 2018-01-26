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Миллиардер Сорос: Google и Facebook несут угрозу для общества

Сегодня, 15:07

Во время выступления на Международном экономическом форуме, проходившем в швейцарском городе Давос, американский трейдер-миллиардер Джордж Сорос назвал корпорации Google и Facebook одними из главных угроз для современного общества. Бизнесмен обвинил техногигантов во встраивании зависимости в предоставляемые услуги.

Джордж Сорос сравнил американские корпорации Google и Facebook с казино. Азартные игры создались для выманивания денег у людей, одержимых легкой наживой, заявил миллиардер. У современного общества новая зависимость – интернет-платформы. Они несут в себе не меньшую угрозу для людей, нежели казино, считает трейдер. В завершении выступления на экономическом форуме в Швейцарии Сорос обвинил Google и Facebook в выстраивании «монополии на свободу людей».

«Из-за социальных сетей современное общество отказывается от автономности, в то время как заманивающая их сила распределена между небольшим числом компаний», - подытожил американский миллиардер.


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