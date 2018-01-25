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Instagram вместе с Facebook дал сбой в работе 25 января

Вчера, 23:38

В социальной сети Instagram и Facebook 25 января были зафиксированы массовые сбои в работе. Об этом свидетельствуют массовые жалобы пользователей по всему миру, по данным Down Detector.

25 января многие пользователи Instagram и Facebook в США, Австралии и Индии заметили трудности с входами в свои аккаунты. Сервис или просто не отвечал на запрос страницы, или же выдавал отказ в доступе. Администраторы соцресурсов все жалобы фиксировали и в настоящий момент продолжают разбираться с приключившимися сбоями. Напомним, утром уже сообщали пользователи о сбое в Facebook, а теперь "пострадал" и Instagram. Уже ближе к вечеру в США Instagram и Facebook начали работать нормально.

Но никто не может объяснить причину произошедшего казуса. Жалобы жителей Австралии и Индии пока еще остаются в процессе обработки. В мире компьютерных технологий, сбои в работе ресурсов могут повлиять на обычный быт людей, так как общество полностью зависит от функционирования интернета. С помощью социальных сетей люди женятся, учатся готовить и проводят большинство своего времени в виртуальном мире.


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