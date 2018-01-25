Искусственный интеллект создаёт фальшивое порно со звёздами. Хобби приносит создателю немалые дивиденды.

Вчера, 21:36

Большой куш или крупная афера?

Технологи шагнули далеко вперёд, и создание качественного видео монтажа не доставляет много хлопот. Только вот некоторые гении графики, используют свои знания и нововведения в корыстных целях. Так один дальновидный пользователь разработал уникальную методику, которая позволяет исключительно точно заменять лица в видеороликах. Своеобразное "хобби" начало приносить своему автору не малые деньги после того, как он стал монтировать порносцены, меняя внешность порноактрис на лица известных личностей.

Созданная им система настолько правдоподобно трансформирует все даже незначительные детали, что невооружённым глазом абсолютно ничего не заметно. Свой первый, удачный во всех планах, в том числе и финансовом, опыт в "подмене" видеохакер поставил на конвейер. Первой жертвой молодого человека оказалась актриса сыгравшая роль Чудо-Женщины Галь Гадот.

По словам экспертов в данной области, эта шалость не доставляла никаких неудобств, пока не приняла массовый характер. Последователь видеохакера создал бесплатное приложение с простым интерфейсом, с помощью которого даже "чайник" сможет за несколько часов смонтировать нужный материал. А для достижения хорошего результата, всего-навсего необходимо иметь два качественных видео с нужными персонами и 12 часов кропотливой работы.

Таким образом искусственный интеллект, создающий фальшивые порноролики, встал под надзором правозащитной организации электронных рубежей. Так как правдоподобность кадров более чем шокирует, их стали принимать за настоящие. Учитывая то, что данная технология находится в общем доступе и монтировать можно любой материал, то это начало сильно настораживать и пугать. Созданный алгоритм может привести к серьёзным последствиям, когда затронет не только знаменитостей, но и политику, и сферу безопасности. Сфабрикованные в интернет-пространстве лживые новости разрушают концепцию доверия и благонадёжности.

Однако пока, эту существенную проблему решают на уровне крупных социальных сетей, но абсолютно не затрагивают и считают незначительной в парламентах ведущих государств. Во что выльется в будущем "фейковая" атака пока остаётся загадкой, а пока публика получает порцию за порцией очередных высококачественных "уток".