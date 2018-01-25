Twitter предоставит в будущем новую функцию для пользователей

Вчера, 20:39

Социальная сеть Twitter в будущем создаст новую функцию. Работа специалистов в этом направлении уже началась.

Речь идет об обмене видеофайлами между зарегистрированными обозревателями. Новая возможность будет напоминать уже привычный всем Snapchat. Кроме того, при отправлении видеофайла пользователь получит запрос о том, на какое время этот файл будет действителен. Это означает, что тот, кому отправили видео, должен успеть увидеть информацию на протяжении указанного периода времени.

После того, как указанный срок закончится, видео автоматически удалится. Специалисты сообщили, что интерфейс новой функции Twitter получит кардинальные изменения. Конкретной информации, что будет устроено по-новому, пока не сообщается. Вероятно, разработчики намерены преподнести пользователям настоящий подарок.