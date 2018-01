Adblock Plus критикует рекламный фильтр Google Chrome

Вчера, 18:59

Представители Adblock Plus критикуют рекламный фильтр популярного браузера Google Chrome. По их данным, он способен блокировать только 16,4% от их общего числа.

По словам экспертов, всего существует 55 типов рекламы на просторах Интернета. Новый фильтр от Google Chrome, созданный в рамках стандарта Coalition for better ads, способен скрыть от пользователя только десять видов. Adblock Plus активно использует стандарты приемлемых объявлений ААС, это позволяет приложению блокировать 51 тип, что в процентном соотношении равно 92,7.

CBA, в свою очередь, хочет предоставлять качественную рекламу, чтобы юзеры не хотели защищаться от нее посредством различных приложений. ААС поощряет установку блока, но находится в постоянном поиске стандартов с учетом интересов двух сторон. СВА пропускает множество объявлений, который раздражают пользователей.