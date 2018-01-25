В ТОП-100 самых популярных сайтов в мире вошли три российских ресурса

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В прошедшем 2017 году поисковик Google посетили около 27 миллиардов уникальных пользователей. Этот показатель является лучшим в мире. Информацию об этом сообщают аналитики Similar Web. Примечательно, что в составленный рейтинг ТОП-100 самых посещаемых сайтов вошли три российских ресурса – это «ВКонтакте», «Майл.ру» и «Яндекс».

Недавно аналитическая компания Similar Web опубликовала свой ежегодный отчет. В данных указывается, что самым популярным сайтом в мире в 2017-м стал поисковик Google. Всего его посетили 26,697 миллиарда уникальных пользователей. Это значительно превышает население нашей планеты, потому что сумма составляет все уникальные устройства. То есть один человек мог посетить поисковую систему с планшета, компьютера, ноутбука и смартфона. Только за декабрь 2017 года Google посетили 733,6 миллиона человек с компьютеров, а с мобильных устройств – 1,5 миллиарда.

Примечательно, что рекордсменом стал именно «Google.com», а не все сервисы компании. На втором месте в рейтинге стоит видеохостинг YouTube, который является владением Google. Его за год посетили 22,9 миллиарда уникальных пользователей.

На третьем месте по посещаемости стоит Facebook с его 21,865 млрд. Это делает его самой популярной социальной сетью в мире. Что касается остальных мест в рейтинге, то в десятку лучших вошла «Википедия», поисковой сервис Yahoo, Twitter, Instagram и другие.

Что касается российских сайтов, то на 61-м месте в ТОПе оказалась социальная сеть «ВКонтакте», «Майл.ру» на 68-м месте. Замыкает тройку ресурсов РФ «Яндекс», который занял 82-е место.