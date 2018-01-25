Ко Дню студента в Telegram появились тематические стикеры от Минобрнауки

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В популярном мессенджере Telegram ко Дню студента добавили специальные тематические стикеры от Минобрнауки. В ведомстве добавляют, что такие картинки, на которых изображена Ольга Васильева, порадуют её фанатов и прибавят им отличного настроения.

В российском Министерстве образования и науки в честь Дня студентов, который традиционно отмечается сегодня, рассказали, что ведомство сделало специальные стикеры для Telegram. Они представляют собой саму главу Минобрнауки Ольгу Васильеву.

На официальном ресурсе министерства говорится, что, начиная с сегодняшнего дня, 25 января, пользователи смогут скачивать данные стикеры с Васильевой. Основная их часть посвящается именно теме образования, а другая – более шуточная, направлена на прибавление пользователям Telegram и фанатам главы ведомства весёлого настроя.

Ольга Васильева на стикерах «оценивает знания», призывает юзеров быть грамотными в написании сообщений, а также успешно сдать зачёты и экзамены.