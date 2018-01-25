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Роскомнадзор: Facebook не отвечает на запрос по аккаунту Рамзана Кадырова

Сегодня, 13:07

Вадим Субботин, заместитель главы Роскомнадзора, заявляет, что соцсеть Facebook не отвечает на запрос по аккаунту Рамзана Кадырова. При встрече с представителями компании российское ведомство планирует обсудить вопрос с Instagram главы Чечни.

По словам Вадима Субботина, Роскомнадзор ожидает от американского руководства Facebook обоснования в законном порядке касательно блокировки аккаунта Рамзана Кадырова. Также будет вестись диалог об отмене такого решения. Субботин подчеркнул, что на данный момент в инциденте первенство занимает американская сторона, так как отечественное ведомство не располагает информацией. В Facebook не комментируют нормы и законы, по которым был заблокирован глава Чечни.

Роскомнадзор в дополнительном порядке направил запрос в социальную сеть по поводу обоснования удаления страницы Кадырова. В Facebook и Instagram его профили не работают с 23 декабря.


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