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Алгоритм для Facebook рассказал о противостоянии Бору и Морды

Вчера, 20:39

Британские ученые заявляют, что алгоритм для соцсети Facebook рассказал о противостоянии верховного короля Ирландии Бору и Морды, желавшего захватить его власть. Научная работа опубликована на страницах Royal Society Open Science.

Ученые при помощи метода, созданного для анализа отношений юзеров в Facebook, установили подлинный смысл битвы при Клонтарфе в 1024 году, которая является самой важной в истории Ирландии. Тогда викинги поддерживали Маэла Морда, а силой противостояния был Бриан Бору. Разбитое войско викингов в бегах случайно попало на шатер короля Ирландии и убило его, что прекратило династию ирландских правителей.

В своей работе ученые установили друзей и врагов в Facebook по диалогам между юзерами, чтобы определить, как относились друг к другу личности из летописей, описывающих давнюю историю Ирландии в 11 веке. Результаты показали, что викинги никогда не дружили с ирландцами. Это говорит о том, что ревизионисты неправы, а значит битва при Клонтарфе являлась заключением освободительной борьбы населения Ирландии против скандинавов. Гибель короля позволила британцам стать во главе страны, обрекая ее на нищенство и отсталость на долгие годы.


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