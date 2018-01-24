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Электронные библиотеки будут работать по ГОСТу

Вчера, 19:17

Чиновники при Росстандарте создали специальный ГОСТ для электронных библиотек. В скором времени книжные интернет-ресурсы начнут запоминать всю историю пользователей. Кроме этого, будут проверятся на плагиат и сами книги.

В ФГУП «Стандартинформ» сообщили, что новый ГОСТ начнёт работать уже в текущем году. Его распространят на электронные библиотеки высших ученых заведений, колледжей, школ и других организаций образования. Основными в книжных фондах будут именно учебники и научная литература.

В читальных ресурсах создадут специальные кабинеты для каждого пользователя. Там будет сохранятся и просматриваться вся личная информация и история просмотров. Кроме этого, это позволит людям удобней вести свои конспекты и сохранять в «закладках» отдельную цитату или часть произведения.

Будет опция и оценки книги, а также возможность создавать свои собственные коллекции. В новом ГОСТе от чиновников прописаны требования к самой навигации по сайту. Он должен иметь каталог с тематическими разделами, ступеням образования и годам написания книги. Все их разгруппируют по тегам и сериям, а каждое издание будет иметь своё описание.

Кроме всего этого, можно будет найти ссылки на полезные ресурсы, а также видео- и аудиоматериалы.


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