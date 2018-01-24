VistaNews.ru


В Смоленске «МегаФон» ускорил мобильный интернет в ТРЦ «МАКСИ»

Сегодня, 15:25

В Смоленске компания «МегаФон» ускорила мобильный интернет до 4G в ТРЦ «МАКСИ». Ситуацию прокомментировал Дмитрий Сенигов, директор Смоленского отделения оператора.

«МегаФон» является первым оператором, запустившим внутреннее индор-покрытие в торгово-развлекательном комплексе «МАКСИ» в Смоленске. В 2015 году в ТРЦ специалисты установили 23 антенны и проложили 2,5 километра кабеля, а также более километра оптоволокна. Тогда начал функционировать 3G и появилась надежная голосовая связь. Увеличение цифровых абонентов привело к требованиям повышения скорости доступа, в результате «МегаФон» повысил показатель интернета до 4G.

По словам Дмитрия Сенигова, через современные здания сигнал проходит ослабленно, так как препятствием выступают металлические или стеклянные конструкции. Эффективным решением стало индор-покрытие.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.