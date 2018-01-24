В Смоленске «МегаФон» ускорил мобильный интернет в ТРЦ «МАКСИ»

Сегодня, 15:25

В Смоленске компания «МегаФон» ускорила мобильный интернет до 4G в ТРЦ «МАКСИ». Ситуацию прокомментировал Дмитрий Сенигов, директор Смоленского отделения оператора.

«МегаФон» является первым оператором, запустившим внутреннее индор-покрытие в торгово-развлекательном комплексе «МАКСИ» в Смоленске. В 2015 году в ТРЦ специалисты установили 23 антенны и проложили 2,5 километра кабеля, а также более километра оптоволокна. Тогда начал функционировать 3G и появилась надежная голосовая связь. Увеличение цифровых абонентов привело к требованиям повышения скорости доступа, в результате «МегаФон» повысил показатель интернета до 4G.

По словам Дмитрия Сенигова, через современные здания сигнал проходит ослабленно, так как препятствием выступают металлические или стеклянные конструкции. Эффективным решением стало индор-покрытие.