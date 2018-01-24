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«Ростелеком» стал обладателем реестра доменов .ru и .рф

Сегодня, 12:10

«Ростелеком» получил от КЦ национального домена интернета права оператора реестров доменов.ru и .рф. С соответствующим заявлением выступил глава координационного центра Андрей Воробьев.

Решение о передаче реестра доменов .ru и .рф «Ростелекому» в КЦ приняли в конце 2017 года. Подпись под соответствующим документом Андрей Воробьев поставил в первых числах января. Предыдущим владельцем доменов был «Техцентр интернет», зарегистрированный как акционерное общество. 3/4 акций в нем были собственностью КЦ Воробьева, остальное принадлежало Фонду развития интернет. К слову, около 5,4 миллионов доменов зарегистрированы в зоне .ru. Зона .рф серьезно уступает «коллеге» в этом плане – 0,9 миллиона доменов. По итогам 2017 года реестр доменов .ru и .рф позволил КЦ национального домена интернета обогатиться в «чистом» виде на 41,3 миллиона рублей.

Теперь домены .ru и .рф находятся в руках «Ростелекома». Отметим, отечественные СМИ предсказывали переход реестров к государству еще летом 2016 года. Дальнейшее направление развития доменов пока что не сообщается.


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