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В Instagram появились "гифки" в Историях

Вчера, 21:49

Знаменитая соцсеть Instagram радует пользователей очередным нововведением. В историях сайта появились gif-анимации.

Модераторы Instagram внесли новую функцию в популярный фотопортал. Теперь пользователи имеют возможность добавлять фотографии и видеоролики, публикуемые в историях стикеры gif. Гифки располагаются в разделе выбора стикеров во время загрузки "Истории". Поиск анимаций синхронизировали с ресурсом Giphy, позволяющим найти нужные гифки по всевозможным запросам.

Разработчики Instagram рекомендуют искать наиболее презентабельные гифки в категориях "Аксессуары", "Эффекты", "Peekers" и "Word Art". Например, в "Peekers" добавлены стикеры, которые появляются и пропадают, их можно вносить в снимки пейзажей или городских видов.


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