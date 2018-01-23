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«ВКонтакте» запустил редактор длинных текстов

Вчера, 18:39

Разработчики социальной сети "ВКонтакте" создали для пользователей долгожданную функцию. Теперь владельцы аккаунтов в соцсети смогут воспользоваться редактором статей.

Разработчики "ВКонтакте" сообщили, что новая функция будет доступна пользователям всего мира уже сегодня, 23 января. Теперь юзеры смогут воспользоваться редактором длинных статей, что является долгожданным внедрением.

Новая функция поможет создавать полноценные лонгриды, а также форматировать текст и использовать мультимедийные вложения. Разработчики "ВКонтакте" отметили, что функцияя будет работать быстро на всех устройствах, даже при слабой скорости интернета. Однако по написанию длинных текстов есть ограничения он не должен превышать 70 000 знаков.


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