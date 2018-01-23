Telegram выпустил новую версию мессенджера для Android

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Новая версия мессенджера Telegram специально разработана для ОС Android. Теперь владельцы современных девайсов и планшетов смогут насладиться общением с друзьями в полной мере.

По словам разработчиков, новый вариант версии оригинального мессенджера будет называться Telegram Х. Оно удивительно сочетается со всеми ОС Android, которые установлены в многих планшетах и гаджетах современного поколения. Работа версии основана на наличии уникального кода TDLib. От него гаджет сможет быстрее обрабатывать полученные сообщения, но при этом экономить заряд аккумулятора. В настоящий момент версию Telegram Х смогут скачать все желающие в Сети.

Основным и надежным источником является портал Google Play. Программисты надеются, что новая программа для смартфонов и планшетов будет оценена по достоинству, так как приложение многим понравится своей быстротой обработки информации и щадящим отношением к батарее устройства.