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Автор WhatsApp назвал главные цели создания мессенджера

Вчера, 19:24

Автор WhatsApp открыл секрет своих мотивов в создании мессенджера. Ян Кум как-то принял решение избавиться от пропущенных звонков на телефоне, создав уникальную программу.

В 2009 году Ян Кум, который является генеральным руководителем WhatsApp, создал этот всемирно известный мессенджер для общения в Сети. Реализовать замысел помог его компаньон Брайан Эктон. На одном из публичных мероприятий в Калифорнии Ян признался в том, что главной идеей при создании было избавление от пропущенных звонков на смартфоне.

С 2014 года мессенджер активно распространялся среди пользователей. Благодаря разделу «Статус» люди могли узнать, есть ли абонент на связи. Позже программа WhatsApp была продана Марку Цукербергу за круглую сумму – 19 миллиардов долларов. В настоящее время мессенджер используют многие пользователи по всему миру.


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