Сегодня, 14:00

Mozilla и Google намерены полностью заменить JPEG на AV1. Большое число корпораций интернета решили создать свежий формат сжатия картинок.

Как говорит главный разработчик Тим Терриберри, новая технология превосходит на пятнадцать процентов файлы HEIC.

"Это кажется вовсе нерациональным, пользоваться системой сжатия изображений, которой уже больше пятнадцати лет. Ааппаратура, при помощи которой мы совершаем просмотры картинок уже выше по качеству, чем самый обычный JPEG", - поделился главный менеджер 500px, который ведёт обмен и торговлю фотографиями.

Стало известно, что над внедрением и развитием нового формата работают лушие гиганты на интернет-рынке. Технология AV1 изначально разработана для сжатия видео, тем не менее её можно использовать и в случаях с картинками. Пока неизвестно, когда эксперты планируют массовый запуск AV1. К тому же, первично технология будет поддерживать только видео.