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Знаменитая компания Mail.ru Group купила киберспортивный холдинг ESforce по цене в $150 млн. Официальное заявление по этому поводу планируют сделать в скором времени.

Из СМИ стало известно о том, что Mail.ru Group решилась на покупку киберспортивного холдинга ESforce. Из достоверных источников стало известно, что сделка уже состоялась. Теперь ESforce полностью перейдет в состав Mail.ru Group. Отметим, что вскоре руководство компании расскажет о сделке подробнее. Однако, ESforce сохранит автономию, и будет работать в прежнем режиме, несмотря на такие кардинальные шаги.

На сегодняшний день на территории РФ киберспорт становится все более популярным. В 2016-м году эту сферу официально признали одной из спортдисциплин. А летом прошлого года Владимир Путин дал добро для федеральной программы "Кибер Россия", внутри которой в стране проводится обучение, а также развитие технологий в области виртуальной реальности.