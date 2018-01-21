VistaNews.ru


«Сьешь или закопаешь»: Наглый песец развеселил соцсети

Вчера, 20:05

Видео, на котором дикий песец, не боясь людей, ворует у рыбаков добычу, на днях стало невероятно популярным на просторах рунета. Пользователи сперва думали, что животное «родом» из Красноярского края, но позже выяснилось, что ролик был снят в ЯНАО.

Автором записи стал житель города Муравленко Ильдар Биктимиров. Это его голос на протяжении всего ролика звучит за кадром. На днях мужчина с друзьями решил сходить на зимнюю рыбалку, но не подозревал, что пойманную мойву ему придётся разделить с забавным хищником. Сперва местный житель пытался отогнать песца от своей лунки, однако позже сменил гнев на милость, а сам процесс общения с животным, похоже, и вовсе начал доставлять ему удовольствие. Уяснив, что люди зла ему не желают, зверь полакомился чужой добычей, а после начал закапывать дармовую рыбу в снег, что развеселило рыбака и пользователей соцсетей, которые узнали о забавном случае после публикации ролика.

Менее радостной стала встреча с песцом для жителей Норильска, где недавно местные жители стали массово жаловаться на нападения хищника.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.