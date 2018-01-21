«Сьешь или закопаешь»: Наглый песец развеселил соцсети

Вчера, 20:05

Видео, на котором дикий песец, не боясь людей, ворует у рыбаков добычу, на днях стало невероятно популярным на просторах рунета. Пользователи сперва думали, что животное «родом» из Красноярского края, но позже выяснилось, что ролик был снят в ЯНАО.

Автором записи стал житель города Муравленко Ильдар Биктимиров. Это его голос на протяжении всего ролика звучит за кадром. На днях мужчина с друзьями решил сходить на зимнюю рыбалку, но не подозревал, что пойманную мойву ему придётся разделить с забавным хищником. Сперва местный житель пытался отогнать песца от своей лунки, однако позже сменил гнев на милость, а сам процесс общения с животным, похоже, и вовсе начал доставлять ему удовольствие. Уяснив, что люди зла ему не желают, зверь полакомился чужой добычей, а после начал закапывать дармовую рыбу в снег, что развеселило рыбака и пользователей соцсетей, которые узнали о забавном случае после публикации ролика.

Менее радостной стала встреча с песцом для жителей Норильска, где недавно местные жители стали массово жаловаться на нападения хищника.