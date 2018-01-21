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Жители Белгорода массово публикуют выпавший снег в Instagram

Вчера, 22:30

Жители Белгорода обрадовались утру воскресенья, которое встретило их выпавшим снегом. В результате в социальной сети Instagram появилось множество новых фотографий на данную тематику.

Россияне, проживающие в Белгороде, очень долго ждали зимы, которая сопровождалась бы белым пушистым снегом. Этот день настал сегодня, 21 января. Многие граждане так обрадовались снегу, что начали фотографировать его везде, публикуя соответствующие кадры в Instagram. Пролистав ленту можно заметить и прекрасные пейзажи, и покрытые снегом улицы и площади, и домашних питомцев, удивленно смотрящих на заснеженную улицу.

Естественно, не обошлось без снимков в стиле «я любимый и снег». Девушки и парни по-разному выражали свой восторг от долгожданного снега, устроив в Instagram негласное соревнование. Конечно, такая замечательная погода не оставит равнодушным никого.


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