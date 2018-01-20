Блогера возмутили обнаженные тела на купаниях в Крещение

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Блогер Лена Миро в miss-tramell высказала свое возмущение обнаженными телами на купаниях в Крещение. По ее мнению, таинство давно перешло в обычный повод для пьянки.

Лена Миро начала свое повествование под названием «Разврат в Крещенскую ночь» с истории об Иисусе. Когда эта библейская личность приняла крещение, то последующие сорок дней он в одиночестве молился в пустыне. Девушка считает, что в наши дни этот святой праздник превратился в очередной повод напиться. Блогер возмущена появлением сводок с Крещения в виде фотографий, на которых мужчины и женщины предстают перед публикой в абсолютно обнаженном виде, показывая все свои интимные места.

Как сообщает Миро, она не верит в то, что все свои грехи возможно смыть водой. Она живет по лично своему моральному кодексу и плохие поступки компенсирует дюжинами хороших дел.