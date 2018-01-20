Чеченский аналог Instagram Mylistory становится популярнее

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Разработчик чеченского аналога Instagram Mylistory Магомед Эсханов в рамках пресс-конференции рассказал журналистам, что в новой социальной сети уже зарегистрировалось больше 100 тысяч пользователей. При этом, количество постоянного он-лайна не сообщается. Приложение Mylistory можно скачать в магазинах приложений Google Play и App Store, начиная с сентября 2017 года.

По словам Эсханова, в социальной сети зарегистрировались 100 тысяч человек, но компания готова принять шестизначное количество пользователей. Разработчик также добавил, что проект около 10 лет создавали 8 специалистов, которые хотят сделать Mylistory максимально удобным и защищённым.

Разработчик также заявил, что Mylistory, якобы «уже стал наступать на пятки Instagram». Однако, количество пользователей последнего составляет намного больше 800 миллионов, а количество пользователей российского аналога – всего лишь 100 тысяч.

Эсханов добавил, что в будущем его команда постарается добавить множество функций, в числе которых и перемотка видео. Также в Mylistory можно будет заблокировать пользователей за оскорбительное поведение, как и в Instagram. Будут прилюдно блокироваться на два дня люди за оскорбительные комментарии и моменты в общении.

О Mylistory рассказал Кадыров в декабре 2017 года, после того, как его заблокировали в Facebook и Instagram. После этого множество фанатов политика присоединились к соцсети, что подняло её популярность.