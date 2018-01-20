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В Twitter объяснили ошибку блокировки ссылок на Telegram

Сегодня, 13:12

В Twitter объяснили ошибку блокировки ссылок на Telegram. В заявлении компании сообщается, что администрация и специалисты известной социальной сети на протяжении двух суток рассматривали миллионы жалоб пользователей об ошибке. Это было необходимым, чтобы её исправить.

Администрация Twitter в своём сообщении заявляет, что блокирование ссылок на Telegram является обычной ошибкой. Ранее все ссылки по умолчанию распознавались социальной сетью как спам. Соответственно их нельзя было никак опубликовать.

Представители Telegram в свою очередь написали, что если у кого-то были проблемы с размещением ссылок на популярный мессенджер, то по словам представителей Twitter, данную ошибку уже устранили.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Twitter якобы стала внедрять блокировку ссылок Telegram. Система распознавала их как спам и не позволяла сделать дальнейшие необходимые операции.


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