Программист создал браузерную версию Paint с секретными функциями

Вчера, 23:20

Веб-мастер сумел создать браузерную версию MS Paint. Проект разработал программист Исайя Однер.

Как утверждает Однер, он собирается кардинально воссоздать Paint, в том числе и почти неизвестные опции, например, перенос панели с инструментами или рисование выделенной областью. Полный список воплощенных и запланированных на будущее функций, включая исходный код собственной программы он опубликовал на Github. Версия Однера дает возможность пользователям рисовать различными кистями, добавлять несложные фигурки, закрашивать те или иные области, а также редактировать картинки.

Первая версия Paint разработана и выпущена американской компанией Microsoft в 1985 году совместно с первой версией Windows. Летом минувшего года выяснилось, что фирма Билла Гейтса больше не будет обслуживать графический редактор, но из-за заявлений пользователей оставила Paint в маркете программ.