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WhatsApp запустил бесплатную версию для бизнеса

Вчера, 22:42

Администрация популярного мессенджера WhatsApp представила пользователям бесплатную версию, которая будет полезна для ведения бизнеса. Свежее приложение WhatsApp Business позволит упростить общение клиента и предпринимателя. В данный момент новинка доступна только для пользователей Android.

WhatsApp официально презентовал новинку для бизнеса 18 января. Бесплатная платформа WhatsApp Business призвана облегчить общение предпринимателя и клиента, теперь эти люди не будут искать способ связи, это всегда можно сделать с помощью нового приложения. Владелец бизнеса сможет без труда представить в новой платформе WhatsApp Business профиль компании, где будет содержаться полная информация об услугах и деятельности.

Кроме того, WhatsApp Business предлагает возможность сортировать сообщения по различным категориям, это создано для удобства предпринимателей, которые ежедневно получают множество сообщений. Теперь бизнесмен сможет определить ряд информации как важную. Сейчас WhatsApp Business доступно для пользователей Android, которые находятся в США, Индонезии, Англии, Мексике и Италии. Когда приложение появится в России, пока не сообщается.


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