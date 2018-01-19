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Стало известно, что Павел Дуров планирует сделать с Telegram

Вчера, 19:59

Специалист в области информационных технологий сообщил, каким образом Павел Дуров и его деловые партнеры собираются развивать мессенджер Telegram.

Недавно в сети появился отчет, согласно которому для развития мессенджера Telegram разработчик внес крупную сумму денег, порядка нескольких десятков миллионов долларов.

Эксперт утверждает, что разработчик собирается преобразовать привычный всем мессенджер в платформу, подобную Facebook или Google. На современном этапе развития технологий пользователи все чаще предпочитают пользоваться именно платформами, на которых они общаются.

Нечто более простое их уже не интересует. В связи с этим, Telegram начнут расширять до платформы, на которой пользователи смогут не только обмениваться сообщениями, но и совершать операции с деньгами, создавать приложения, и которая будет защищена.


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