Facebook не зарегистрировал пользователя по имени Иван Иванов

Сегодня, 03:30

Социальная сеть Facebook отказалась признать существование Ивана Иванова, в связи с чем россиянину с таким именем не удалось зарегистрироваться в социальной сети.

В Интернете появился пост о том, что россиянин, который по паспорту является Иваном Ивановым, не смог зарегистрироваться в сети Facebook под своим настоящим именем. По словам автора, к нему за помощью обратился знакомый пенсионер, решивший зарегистрироваться на Facebook, однако как только он вводит свое имя, сеть его банит, выдавая при этом предупреждение, что необходимо ввести свои достоверные данные, известные друзьям.

Изначально автор принял данные оповещения за контрольные предупреждения, которые обычно исчезают при дальнейшей регистрации. Однако социальная сеть продолжала банить пользователя, советуя ввести достоверные данные, и не позволяя проходить следующие этапы регистрации. Поиск каких-либо правил по дискриминации Ивана Иванова не дал результатов.

В итоге, пенсионер разочаровался в Facebook, и решил завести аккаунт в отечественной сети.

После этого, многие пользователи решили поэкспериментировать, вводя имена в виде простого набора букв, и им удалось пройти регистрацию. Одни из пользователей отметил, что это не связано с защитой от русских хакеров. Он утверждает, что среди американцев также распространено имя для обозначения случайного человека John Doe, при указании которого пройти регистрацию также невозможно.