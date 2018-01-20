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Лейбл Тимати обнаружил пропажу миллиарда своих просмотров на YouTube. Сначала предпологалось, что сервис для видеохостинга попросту распознал накрутки и ликвидировал все лишние просмотры.

Но позже интернет-портал под названием The Flow обьяснил, куда всё-таки они делись. Сами просмотры на канале YouTube исчезли ещё в декабре прошлого года. Первично исчезли девять миллионов просмотров, немного позднее ещё почти миллиард.

"Нам хватило всего несколько минут для того, чтобы вычислить, что этот миллиард никуда не терялся его попросту переместили на личные каналы артистов. Таким образом, если раньше все видеозаписи, которые выпускала компания Black Star, вылаживались непосредственно на одном и том же канале, то теперь же у каждого есть отдельный", - сообщает The Flow, после анализа сервисов, которые ведут статистику видеохостинга.