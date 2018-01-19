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У Apple появился новый дизайн веб-версии магазина App Store

Сегодня, 16:12

У компании Apple появийился новый дизайн веб-версии магазина App Store. Отныне одинаковыми станут интерфейсы как у магазина приложений в браузере, так и непосредственно на iPhone.

 

Разработчики поменяли вид элементов интерфейса, также по другому выглядят блоки на страницах и собственно сами шрифты. В итоге, веб-дизайн App Store стал идентичен магазину на операционной системе iOS. Начиная с момента своего появления данный магазин приносит огромную прибыль непосредственно компании Apple. Как стало известно, только за прошлый год купертиновцы выложили разработчикам более 26 милиардов долларов, а это больше, чем доходы "Макдональдсов" за тот же период.


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