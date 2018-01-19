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«Яндекс» и НТВ заключили соглашение о размещении рекламы

Сегодня, 11:50

Видеореклама на интернет-площадках телекомпании НТВ будет продаваться через рекламную сеть «Яндекса». Соответствующее соглашение было подписано представителями обеих сторон накануне.

Стоимость услуг сервиса будет определяться посредством аукциона или же фиксироваться для определённой категории. Представители интернет-компании поясняют, что ролик можно создать путём монтирования текстового объявления из «Яндекс. Директ». Таким образом, снимать полноценную рекламу совсем не обязательно. Отмечается, что нововведение позволит существенно снизить стоимость услуг рекламы и открыть её для представителей малого и среднего бизнеса.

Ранее отмечалось, что телеканалы НТВ и «Рен ТВ» заплатят штрафы за нарушение норм громкости рекламы. Соответствующее решение вынесла Федеральная антимонопольная служба по результатам рассмотрения жалоб зрителей.


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