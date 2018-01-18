Twitter не пропускает ссылки на мессенджер Telegram из-за спама

Вчера, 23:30

Социальная сеть Twitter начала внедрять блокировку ссылок на мессенджер Telegram. Система распознает их в качестве спама и не пропускает в дальнейшие операции.

В СМИ появилось сообщение о том, что социальный ресурс Twitter, которым пользуются многие обозреватели, больше не будет размещать ссылки на мессенджер Telegram. Автоматически отправленную ссылку система заблокирует, сделав вне доступа, так как признает ее как обычный спам. Это новшество в социальных ресурсах не впервые. Ранее аналогичные методы использовали другие приложения для общения.

Разработчики говорят, что удаление спама применительно во всех сетях, так как оно не практично. Отняв лишнее время у пользователя, ссылка не даст ничего полезного, а просто проведет отдельной вкладкой запрос на регистрацию пользователя на странице ресурса.