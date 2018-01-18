Instagram начнет показывать, когда пользователи были онлайн

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Разработчики Instagram разрабатывают новое обновление для соцсети, благодаря которому пользователи смогут видеть, когда тот или иной юзер был онлайн. Сроки введения в эксплуатацию функции Active At не сообщаются.

Прогнозы многих мировых специалистов сетевого рынка сбылись – Instagram последовал примеру именитых социальных сетей, намереваясь подключить функцию Active At. Благодаря нововведению, приложение будет показывать время последнего пребывания пользователя в режиме онлайн.

Официальные представители Instagram пока что никак не прокомментировали слухи в прессе. Сроки введения Active At в эксплуатацию также не сообщаются.