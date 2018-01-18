VistaNews.ru


Instagram начнет показывать, когда пользователи были онлайн

Сегодня, 16:23

Разработчики Instagram разрабатывают новое обновление для соцсети, благодаря которому пользователи смогут видеть, когда тот или иной юзер был онлайн. Сроки введения в эксплуатацию функции Active At не сообщаются.

Прогнозы многих мировых специалистов сетевого рынка сбылись – Instagram последовал примеру именитых социальных сетей, намереваясь подключить функцию Active At. Благодаря нововведению, приложение будет показывать время последнего пребывания пользователя в режиме онлайн.

Официальные представители Instagram пока что никак не прокомментировали слухи в прессе. Сроки введения Active At в эксплуатацию также не сообщаются.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.