Instagram разнообразит шрифты в «историях»

Сегодня, 15:33

Разработчики решили разнообразить оформление «историй» в Instagram. Для этого в стадии тестирования находится новая функция добавления шрифтов, которых будет не менее пяти. Такой инсайд сделал ресурс The Next Web.

Несмотря на то, что официальных анонсов от Facebook, которому принадлежит Instagram еще не поступало, пытливые авторы специализированного портала раскрыли некоторые тайны готовящегося новшества. Судя по размещенному ролику, в «истории» будет добавлены не менее пяти шрифтов, которыми можно будет делать подписи, посылать сообщения, выделяя смысловые моменты.

Пока что определены такие шрифты как Typewriter, Strong, Modern и Neon. При этом цветовой фон будет индивидуальным у каждого используемого шрифта. Напомним, что одновременно Instagram заканчивает тесты по включению «историй» в WhatsApp. Руководство Facebook считает, что идея с «историями» стала неплохим решением в дальнейшей популяризации социальных сетей.